Kožešinové farmy v Česku ukončí provoz nejpozději k poslednímu lednu přespříštího roku. Chovatelé dostanou od státu náhrady. Zákaz kožešinových farem od konce ledna 2019 přinese novela na ochranu zvířat proti týrání, kterou podepsal prezident Miloš Zeman. Novela se má vztahovat na chov lišek a norků, nikoli například králíků nebo nutrií, tedy zvířat, která se využívají také na maso. Norma přiznává provozovatelům farem nárok na kompenzace od státu za rušené chovy. Dostat by je měli zpravidla v případě, pokud chov zahájili před koncem loňského června. Podrobnosti způsobu a rozsahu kompenzace má stanovit vyhláškou ministerstvo zemědělství. Výše příspěvku by však neměla přesáhnout roční čistý zisk z chovu za posledních pět let. Oponenti se obávají, že zákaz povede ke vzniku nelegálních chovů mimo kontrolu Státní veterinární správy. V Česku působí devět kožešinových farem.