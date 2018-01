Koukalová nechtěla zabírat místo a věří, že se vrátí

Biatlonistka Gabriela Koukalová do poslední chvíle doufala, že ještě naskočí do sezony a připraví se na olympiádu. Kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ale v pátek oznámila, že na hry do Pchjongčchangu nepojede a ukončila sezonu. V budoucnu by se chtěla vrátit a dál závodit. Úřadující mistryně světa a nejlepší česká sportovkyně loňského roku měla patřit v Koreji k českým medailovým nadějím, ale kvůli potížím s lýtky do této sezony vůbec nezasáhla. "Do poslední chvíle jsem doufala, že se vše zlepší a popřípadě naskočím do sezony o něco později, po Vánocích, po Novém roce, ale to se nepovedlo," řekla Koukalová a směrem k olympiádě dodala: "Nebyla jsem schopná odtrénovat, co jsem měla. Připravit se do úrovně, jakou vyžadují olympijské hry. Takže bych chtěla dát příležitost lidem, kteří si to zaslouží a ne zbytečně někomu blokovat místo."

Poděkovala fanouškům za velkou přízeň, kterou projevují jí i biatlonu. "Několik sezon po sobě jsem se prostřednictvím svých výkonů snažila rozdávat radost a upřímně doufám, že se mi to dařilo. Letos to bohužel nevyšlo. Jsem ale hrdá, že se za tak krátkou dobu podařilo dostat biatlon, sport, který ještě před pár lety skoro nikdo neznal, na výsluní. Doufám, že budete biatlonu fandit i nadále," uvedla Koukalová.