Korunovační klenoty se po deseti dnech vrátily do Korunní komory ve svatovítské katedrále. Uzamklo je sedm klíčníků včetně prezidenta a premiéra. Do Vladislavského sálu na Pražském hradě se na ně přišlo podívat 32.300 lidí. Výstava nazvaná Symbolická moc českých korunovačních klenotů se konala u příležitosti 100. výročí vzniku Československa a 25 let od založení České republiky.