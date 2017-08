Korejští filmaři natáčejí v Karlových Varech

V Karlových Varech začal filmový štáb hlavní jihokorejské televize KBS natáčet seriál nazvaný "Are You Human Too?". V osmnáctidílné sérii si zahraje i jedna z předních korejských hvězd, herec a zpěvák So Kang-čun. Natáčení potrvá do 6. září. Podle karlovarské hejtmanky Jany Vildumetzové /ANO/ je to další krok ke zviditelnění kraje a posílení přílivu turistů. Záběry z Karlovarského kraje se v posledních letech objevily jak ve filmech české filmové produkce, tak v dokumentární filmech nebo i v holywoodských trhácích. Před dvěma lety například na Karlovarsko zavítali filmaři při natáčení snímku Schmitke. V minulosti Karlovy Vary "hrály" v takových filmech, jako je bondovka Casino Royale nebo Poslední prázdniny s Queen Latifah.