Konzuláty na Ukrajině posílí, aby vyřídily 20.000 žádostí o práci

Ministerstvo zahraničí zvýší kapacity, aby mohlo vyřídit ročně až 20.000 žádostí z Ukrajiny o práci v Česku, tedy zhruba dvojnásobek současného počtu. Víc zaměstnanců by mělo do ČR přicházet i z Mongolska a Filipín, kde začnou platit pravidla podobná jako pro Ukrajinu. Úřad sonduje i pracovní trh Srbska a Běloruska. Po jednání vlády to uvedl šéf české diplomacie Martin Stropnický (ANO). Rozšíření služeb konzulátů bude podle něj stát 50 milionů korun. Současně uvažuje o navýšení poplatku za žádost.