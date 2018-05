Konvoj americké armády projede přes Českou republiku na cvičení Saber Strike

V příštím týdnu se uskuteční přesuny amerických vojáků přes území České republiky v rámci cvičení Saber Strike 2018. Jedná se o průjezd asi 400 vozidel a 1000 vojáků 2. jízdního pluku (2nd Cavalry Regiment) z německého Vilsecku přes území České republiky na cvičení do Polska a Pobaltí.

Průjezd amerických jednotek přes české území je stejně jako v minulých letech ukázkou plnění našich spojeneckých závazků. Našim vojákům zároveň umožňuje v praxi procvičit činnosti související s logistikou a doprovodem,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Všechny přesuny po území České republiky budou doprovázet a zabezpečovat příslušníci Vojenské policie v součinnosti s Policií České republiky. Konkrétní plánované časy se mohou změnit s ohledem na dopravní situaci na trase. Během přesunu nejsou plánované žádné ukázky pro veřejnost.

Jak oznámilo ministerstvo obrany, první konvoj se přesune dne 29. května 2018 ve večerních hodinách přes hraniční přechod Rozvadov, dále po trase D5, D0, D1 a D10 do kasáren Stará Boleslav, kde je plánováno přenocování. Dne 30. května 2018 bude pokračovat od rána po trase D10, D11 a silnici 33 (E67) na hraniční přechod Náchod. Tento blok čítající do 170 vozidel a do 300 osob bude s ohledem na plynulost dopravy rozdělen do 7 proudů vždy se zhruba hodinovým rozestupem.