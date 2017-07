Na bezpečnostní kontroly u vstupů na Pražský hrad bude vyčleněno více policistů. Kontroly budou pokračovat i nadále. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka to doporučily bezpečnostní složky. Často kritizované kontroly byly na Hradě zavedeny před necelým rokem. Mluvčí Hradu dodal, že kvůli zrychlení kontrol rozhodl policejní prezident o zvýšení počtu policistů nasazených na kontrolní místa v době turistické sezony. Ovčáček si od opatření slibuje, že turisté by neměli na vstup do Hradu čekat vůbec nebo jen krátce. Právě délka front turistů byl jeden z argumentů kritiků zavedených opatření. V některých dnech v minulých měsících zástupy čekajících turistů dosahovaly desítek metrů. Podle kritiků jsou kontroly nedůstojné a Pražský hrad neochrání. Zástupci Hradu to odmítají, poukazují na potřebu chránit návštěvníky.