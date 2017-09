Kongres USA se asi v říjnu bude zabývat prodejem vrtulníků do ČR

Americký Kongres se bude s největší pravděpodobností během října zabývat prodejem amerických vrtulníků UH-1Y od firmy Bell české armádě. Vyplývá to z informací ČTK. Pokud se Kongres k prodeji vyjádří kladně nebo otázku nechá nezodpovězenou, americká vláda bude moci do Česka poslat oficiální nabídku. Čas k tomu má do konce října. O mnohamiliardový tendr se uchází prostřednictvím italské vlády také italsko-britský koncern AgustaWestland. Vítěze by měla vybrat až nová vláda, která vzejde z říjnových voleb.