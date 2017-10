Kongres se nepostavil proti vývozu vrtulníků pro českou armádu

Kongres USA se v zákonné lhůtě nepostavil proti vývozu amerických vojenských vrtulníků pro českou armádu. Americká vláda tak může do konce měsíce podat české armádě nabídku na koupi 12 víceúčelových vrtulníků UH-1Y od americké firmy Bell. Česká vláda s nabídkou oslovila také italský kabinet, který by mohl zprostředkovat prodej vrtulníků od italsko-britského koncernu AgustaWestland.

UH-1Y známé též jako Yankee jsou dvoumotorové stroje, které americká armáda používá od roku 2008, má jich zhruba stovku. DSCA v tiskové zprávě uvádí, že USA by chtěly do Česka v rámci tendru spolu s helikoptérami dodat jeden náhradní motor, a navigační systémy EGI společnosti Honeywell včetně jednoho náhradního. Stroje by měly být vybaveny kulomety M240. Součástí americké nabídky je i další vybavení včetně různých senzorů.