Komunisté podpoří při hlasování o důvěře Babišovu vládu, uvedla ČTK

Širší vedení KSČM rozhodlo, že komunisté ve Sněmovně podpoří při hlasování o důvěře menšinovou vládu hnutí ANO a sociálních demokratů. Vyplývá to z informací ČTK a podle náznaků odcházejících členů vedení.

Komunisté si pro toleranci kabinetu veřejně kladli především programové požadavky. Kabinet by měl podle nich například prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před "zcizením do zahraničních rukou".