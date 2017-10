Komunisté by podle Filipa mohli tolerovat menšinovou vládu ANO

Komunisté by mohli tolerovat případnou menšinovou vládu hnutí ANO. Řekl to v České televizi předseda strany Vojtěch Filip. Musela by ale podle něj nastat vážná situace, kdy by bylo Česko dlouhodobě bez vlády, a program vlády by musel KSČM vyhovovat. Plnou podporu takové vládě však Filip neslíbil. "Neříkám, že ji podpoříme. Mluvím zatím o toleranci," uvedl předseda KSČM, která ve volbách získala jen 15 mandátů. Hnutí ANO má jako vítěz voleb ve dvousetčlenné Sněmovně 78 poslanců. Ostatní strany zatím podporu Babišově menšinové vládě odmítají. O vytvoření koalice se už Babiš s nikým bavit nechce. Vzhledem k postojům dalších stran to podle něj nemá smysl. Podle Babiše by byla menšinová vláda sestavena z dosavadních ministrů za ANO a z odborníků.