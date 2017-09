Koalice schválila zvýšení platů, o vysokých školách není jasno

Učitelům od listopadu vzrostou platy o 15 procent, ostatním zaměstnancům ve veřejné správě o deset procent. V pondělí se na tom dohodly strany vládní koalice, vláda by záměr měla schválit do konce září. Odbory koaliční dohodu uvítaly, čekají ale na to, až ji definitivně schválí i vláda. Do té doby zůstávají ve stávkové pohotovosti, protestní akce se ale pořádat nechystají. O podobě rozpočtu, do kterého se zvýšení mezd promítne, bude příští týden jednat tripartita, týden nato by ji vláda měla definitivně potvrdit. Kabinet také jednal o zvýšení rozpočtu pro vysoké školy, zatím ale není jasné, kolik peněz jim stát přidá. Bude záležet na objemu úspor, které najdou jednotlivá ministerstva ve svých rezervách.

V rozpočtu pro letošní rok by se na zvýšení platů, které nastane už od listopadu, nemusely podle ministra financí Ivana Pilného (ANO) hledat dodatečné zdroje příjmů. Podmínkou je ale podle něj to, že vláda na příští rok odsune výdaje související například s odkupem vepřína v Letech nebo bojem proti suchu. Pro příští rok Pilný kvůli růstu platů navýšil příjmy navrhovaného rozpočtu o 21 miliard korun oproti červnovému návrhu. Ekonomičtí analytici ale tento návrh kritizují. Částka podle nich nekoresponduje se změnou odhadu růstu HDP.

Koalice se podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) také dohodla na tom, že ministerstva přispějí na příští rok do rozpočtu čtvrtinou ze svých nespotřebovaných rezerv z let 2013 až 2016. Premiér odhaduje, že by to mohlo znamenat příjmy kolem deseti miliard korun, které bude možné využít na přidání vysokým školám a na další vládní priority. Pilný v této souvislosti zmiňoval dopravní infrastrukturu a vědu a výzkum.