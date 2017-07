Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a předseda STAN Petr Gazdík potvrdili, že koalice lidovců a STAN pro podzimní volby do Sněmovny bude pokračovat. Po jednání předsednictva KDU-ČSL na Velehradě oba politici novinářům řekli, že nepříznivé předvolební průzkumy, podle kterých by se koalice do Poslanecké sněmovny nedostala, nepřeceňují. Podle průzkumu agentury TNS Kantar z počátku července by koalice lidovců a Starostů ve volbách získala 7,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se tak nedostala.