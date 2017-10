Knihovny roku jsou ve Křtinách na Blanensku a v Liberci

Knihovnou roku 2017 se stala obecní knihovna ve Křtinách na Blanensku. V tradiční knihovnické soutěži zvítězila v kategorii základní knihovna a její zástupci v pražském Klementinu cenu převzali od ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Knihovna cenu dostala za to, že se jí do zrekonstruovaných prostor daří lákat nové čtenáře, poskytuje odborné služby okolním knihovnám a mimořádná je podle poroty její spolupráce s mnoha obecními spolky, která také přivádí do knihovny nové uživatele.

V kategorii informační počin si titul Knihovna roku 2017 z Prahy odvážejí zástupci Krajské vědecké knihovny v Liberci za dlouholetý úspěšný projekt Děti čtou nevidomým dětem. Projekt podporuje čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě. Obě ceny jsou spojeny s odměnou 70.000 korun.