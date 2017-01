04-01-2017 11:48 | Martina Bílá

Kniha historika Petra Koury Swingaři a potápky v protektorátní noci popisuje swing jako způsob odporu mládeže proti nacistické okupaci a ideologii. Autor v publikaci s podtitulem Česká swingová mládež a její hořkej svět analyzuje nejen samotné projevy tuzemské swingové subkultury jako oblečení, účes nebo jazyk, ale věnuje se i obdobným subkulturám ve Spojených státech, Francii, Německu nebo v Rakousku. "Je to první dílo, které se zasvěceně a se sympatií věnuje fenoménu, jež byl za nacistické okupace a později v lidové demokracii jedním z nejzajímavějších a nejneprozkoumanějších výrazů odporu k ideologickým režimům v Evropě," napsal v předmluvě k objemné publikaci vznikající mnoho let Josef Škvorecký. Spisovatel, který zemřel v roce 2012 v Torontu, jazzovou mládež popsal ve své knize Zbabělci. Slovní spojení "hořkej svět" použité Kourou v podtitulu pak pochází ze stejnojmenné sbírky povídek Škvoreckého.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.