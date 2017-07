Od 13. července se v kinech objeví portrét autentického českého neonacisty. Autor dokumentu nazvaného Svět podle Daliborka Vít Klusák, který svůj snímek uvede v soutěži karlovarského festivalu, ho s kamerou sledoval během dvou let. Dalibor K. pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně a maluje. Blíží se mu čtyřicítka, bydlí s matkou a nesnáší svoji práci, cikány, Židy, uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. "Vždyť on je hodnej, jenom má blbý názory," říká v jednu chvíli o Daliborovi jeho máma. Podle Klusáka bylo při natáčení nejtěžší udržet balanc mezi kritickým odstupem a empatií. "Těžko říct, zda se to povedlo. S nacistickou ideologií se pochopitelně neztotožňuji, přesto jsem od začátku věděl, že nechci natočit aktivistický odsudek, dokumentární popravu nácka. Přišlo mi cennější zkusit pochopit, jak se z citlivého kluka z maloměsta stane neonacista. Proč to o sobě hrdě prohlašuje? A jak je možné, že mu to jeho blízcí s úsměvem schvalují," vysvětlil režisér.