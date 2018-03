Klub ANO v úterý projedná návrh na odvolání Ondráčka

Poslanecký klub hnutí ANO bude v úterý jednat o návrhu na odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Novinářům to ekl ve Zlíně premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). I komunisté situaci kolem Ondráčka proberou na úterním jednání poslaneckého klubu. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa je to zásadní otázka i pro případnou podporu KSČM Babišově vládě. Vyjádřit se k věci chce až po schůzce s Babišem. Komunisté s ANO vyjednávají o zabudování svých programových priorit do vládního prohlášení s tím, že jsou ochotni druhou Babišovu vládu tolerovat.

Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela komise zvolen na třetí pokus minulý pátek a volba vzbudila kontroverze, jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček už dřív prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. Proti zvolení mají dnes večer protestovat lidé v 11 městech. Babiš v neděli na svém facebooku uvedl, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise. Opoziční politici dnes premiéra v demisi kritizovali, že bez poslanců ANO by Ondráček nebyl zvolen, a Babiš tomu mohl lehce zabránit.