Klienti cestovních kanceláří by měli být více chráněni

Poslanci schválili změnu způsobu pojištění cestovních kanceláří pro případ krachu. Cestovní kanceláře zřejmě budou muset kromě placení pojistného dávat ještě peníze do nového garančního fondu. Počítá s tím vládní novela zákona o cestovním ruchu. Fond má pomoct k lepšímu zajištění ochrany klientů při úpadku cestovní kanceláře.

Do dvou let by měly cestovní kanceláře poslat do garančního fondu cílovou částku 50 milionů korun. Konkrétní koeficient bude podle novely stanovovat každoročně ministerstvo pro místní rozvoj. Novelu zákona o podnikání v cestovním ruchu ještě musí posoudit senátoři a podepsat prezident.