Kladenská huť Poldi se vydražila za 261 milionů korun, výroba by se mohla obnovit

Zkrachovalá kladenská huť Poldi má nového majitele. Část podniku se vydražila za 261 milionů korun. To je o sto milionů víc, než byla vyvolávací cena. Nabídku do dražby dali dva zájemci. Zvítězila společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně, chce údajně co nejdříve obnovit výrobu. Bývalé ocelárny byly od prosince v konkurzu a zbylí zaměstnanci dostali výpověď.

Do veřejné dražby šly firmy Poldi a Poldi Trade, jejich hodnota je podle znaleckého posudku 180 milionů korun. Loni byl provoz podniku většinou zastavený. Fungování už před několika lety začaly komplikovat dluhy. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd, a to i o několik měsíců.