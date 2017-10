Kellnerova nadace odmítá Babišova slova, že nejde o charitu

Rodinná nadace nejbohatšího Čecha Petra Kellnera a jeho manželky Renáty se ohradila proti slovům dalšího miliardáře a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v časopisu Forbes, že Kellner si udělal školu, ze které pro sebe čerpá dobré absolventy. Babiš magazínu řekl, že takovou činnost nepokládá za charitu. Nadace ČTK sdělila, že manželé Kellnerovi za 15 let rozdělili prostřednictvím svých nadací přes 1,2 miliardy korun a za 12 let existence gymnázia Open Gate pracovalo nebo pracuje ve společnostech Kellnerovy skupiny PPF jen sedm jeho absolventů. "Na gymnáziu díky sociálním stipendiím The Kellner Family Foundation studovalo nebo studuje od roku 2005 celkem 136 studentů z neúplných rodin, 125 studentů z tzv. sociálně slabých rodin, 27 studentů z dětských domovů, 17 studentů z pěstounských rodin a tři studenti z Fondu ohrožených dětí (Klokánku)," uvedla nadace. Tito studenti podle ní dostali na stipendia přes půl miliardy korun.