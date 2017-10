Kbelské letecké muzeum má nově opravený bitevník Suchoj Su-25

Vojenský historický ústav (VHÚ) dokončil generální opravu bitevního letounu Suchoj Su-25, který v minulosti užívalo české a československé vojenské letectvo. Sovětský dvoumotorový bitevník bude nově vystaven v expozici kbelského leteckého muzea v Praze v nedávno opravených hangárech Staré Aerovky. Podle ředitele VHÚ Aleše Knížka stála oprava asi 900.000 korun. "Od poloviny 80. let byly stroje sovětské výroby zařazeny i do výzbroje československého letectva, ve kterém byly jedinou specializovanou platformou pro údery na pozemní cíle. Československo se stalo jejich prvním zahraničním uživatelem, postupně jich dostalo 36. Do Kbel se přišel na opravený letoun podívat i Martin Hejra, jeden z pilotů, který na něm deset let létal.