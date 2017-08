Každý druhý prvňák bude mít chytrý mobil nebo jinou elektroniku

Každý druhý prvňáček přijde v září do školy vybavený mobilním telefonem, tabletem, chytrými hodinkami nebo jiným přenosným elektronickým zařízením. Vedou přitom mobilní telefony s dotykovým displejem, které tvoří 56 procent zařízení kupovaných malým školákům. Vyplývá to ze srpnového průzkumu Moneta Money Bank mezi 500 respondenty. Nákup přenosné elektroniky pro prvňáčky rodiče nejčastěji zaplatí z vlastních úspor v hotovosti a více než dvě třetiny z nich za něj utratí do pěti tisíc korun.

Hlavním důvodem, který motivuje rodiče k pořízení mobilního zařízení, je touha zůstat s dítětem v kontaktu (79 procent). Čtvrtina rodičů ale také pořizuje dětem elektronická zařízení s cílem udělat jim radost a pětina je chce takto podpořit v jejich vzdělávání.