Katar s okamžitou platností ruší vízovou povinnost pro občany 80 zemí včetně České republiky. Oznámili to zástupci katarského ministerstva vnitra, ministerstva turistiky a státních aerolinek Qatar Airways. Cílem opatření je podle nich podpořit turistiku a leteckou dopravu. Katar už přes dva měsíce čelí bojkotu několika zemí regionu. Občané 80 zemí už nebudou muset předem žádat o víza, místo toho jim bude při vstupu do Kataru vydán zdarma dokument, na jehož základě budou moci v zemi strávit až 90 dní. Musejí pouze předložit pas platný nejméně šest měsíců a zpáteční cestovní doklad. Do Kataru každý rok zamířilo několik set českých turistů, převážně ho využili k tranzitu. Zavedení přímého leteckého spojení z Prahy do katarské metropole Dauhá od 21. srpna spolu se zrušením víz by mělo tento počet výrazně zvýšit, domnívají se experti. "Spousta lidí, kteří se předtím chystali do Dubaje nebo Abú Zabí, se tak vydá do Kataru," řekl ČTK Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Počet českých turistů cestujících do Kataru se podle něj už během nadcházející zimy zvýší o tisíce.