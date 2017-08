Karolína Plíšková a Lucie Šafářová vedou tenisové žebříčky WTA

Český tenis má poprvé v historii dvě světové jedničky v pořadí WTA. Do čela žebříčku čtyřhry se v aktuálním vydání oficiálně posunula Lucie Šafářová, Karolína Plíšková udržela první místo ve dvouhře, v níž se na trůnu drží už šestý týden. Staronového lídra má pořadí dvouhry mužů, do čela žebříčku ATP se po více než třech letech znovu dostal Španěl Rafael Nadal. Lucie Šafářová si pozici jedničky vybojovala v uplynulém týdnu postupem do semifinále turnaje v Cincinnati v páru s Barborou Strýcovou. V čele deblového pořadí vystřídala svou dosavadní partnerku Bethanii Mattekovou-Sandsovou, která kvůli zranění nehraje. Před Američankou nyní vede o 110 bodů. Třicetiletá Lucie Šafářová, jejímž maximem ve dvouhře bylo páté místo v žebříčku před dvěma lety, je pětatřicátou deblovou jedničkou a čtvrtou Češkou, které se to povedlo. Před ní to dokázaly Helena Suková, Jana Novotná a naposledy před šesti lety Květa Peschkeová. Martina Navrátilová byla první na světě coby Američanka.

Karolína Plíšková drží jako první Češka post světové jedničky ve dvouhře od 17. července a o vedení v žebříčku nepřišla ani po turnaji v Cincinnati, kde neúspěšně obhajovala titul. Rumunka Simona Halepová útok na trůn nezvládla, po finálové prohře ale na druhém místě ztrácí už jen pět bodů. Tomáš Berdych klesl po vyřazení v prvním kole v Cincinnati o čtyři místa na 19. příčku. Horší postavení v žebříčku měl naposledy v březnu 2010, kdy mu patřilo 20. místo.