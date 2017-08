Karlovy Vary chtějí zintenzivnit spolupráci s ruským městem Chanty - Mansijsk. Od bohatého města za Uralem si představitelé lázeňského města slibují nejen kontakty v kulturní, sportovní nebo školské oblasti, ale i příliv turistů a lázeňských hostů, řekl ČTK primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (KOA). "My jsme byli osloveni Chanty - Mansijskem prostřednictvím konzulátu, zdali bychom nenavázali nějakou spolupráci. Chanty - Mansijsk a Karlovy Vary spolu dlouhodobě komunikují prostřednictví klientů, kteří jezdí do Karlových Varů. Je to město a region, které jsou velmi bohaté. Vnímáme to jako příležitost pro navázání užších kontaktů," uvedl Kulhánek, který do ruského města pojede v září. Chanty - Mansijsk je administrativním střediskem stejnojmenného autonomního okruhu, který bohatne hlavně z naftovém průmyslu. Patří mezi nejbohatší města v Rusku. Karlovy Vary mají uzavřené oficiální partnerství s Carlsbadem v Kalifornii, městem Kutatsu v Japonsku, německými městy Baden - Baden a Bernkastel - Kues, švédským Varbergem, švýcarským Locarnem a městem Eilat v Izraeli.