Kariérní řád učitelů, který měl podle ministerstva školství profesi zatraktivnit, u poslanců ztroskotal. Sněmovna nepřijala svou ani senátní verzi novely o pedagogických pracovnících, jež by řád zavedla. Legislativní cesta předlohy tím skončila. Před nepřijetím sněmovní verze varoval nový ministr školství Stanislav Štech (ČSSD). "Vracíme se na křižovatce zpátky. Budeme zase vykřikovat, jak je učitelská profese nedoceněná," uvedl. Od podpory kariérního řádu ale odstoupilo vládní hnutí ANO, jak potvrdila jeho poslankyně Ivana Dobešová i následné hlasování. "Kariérní řád není to, co ministerstvo říká, že je," uvedla. Zákon podle poslankyně učitele "žene klackem do ráje, který ale nechtějí". Poukázala přitom na protestní petici namířenou proti oběma verzím, kterou podepsalo přes 21.600 učitelů.