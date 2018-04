Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka se tento čtvrtek dožívá 75 let. Po tomto termínu musí podle kanonického práva podat demisi do rukou papeže. Papež může demisi přijmout, může se ale také rozhodnout arcibiskupovi mandát prodloužit. Duka má pro své setrvání ve funkci podporovatele včetně prezidenta Miloše Zemana, část českých katolíků by raději viděla nového pražského arcibiskupa.