Kantar TNS: Vítězné ANO od dubna ztratilo, na vzestupu je ODS

ANO by v květnu podle modelu Kantar TNS vyhrálo sněmovní volby s 27 procenty, oproti dubnu si výrazně pohoršilo. Na vzestupu je druhá ODS s 16 procenty. Do dolní komory by se podle agentury dostaly i další dosavadní sněmovní strany s výjimkou KDU-ČSL, která by měla čtyři procenta hlasů. Model zveřejnila Česká televize. Třetí by zůstali Piráti s 14,5 procenta, kteří se oproti předchozímu měření nijak neposunuli. Za nimi by skončily SPD s 9 procenty, KSČM se 7,5 procenta a ČSSD se 7 procenty. STAN by dostal 5,5 procenta, TOP 09 pět procent hlasů.

Hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by tak aktuálně překročilo osm politických stran a hnutí. Těsně pod touto hranicí by zůstala KDU-ČSL. Žádná další strana pak nedosahuje ani dvou procent.