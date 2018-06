Kancelář ombudsmana stále řeší podněty na restituce

Kancelář veřejného ochránce práv stále řeší podněty ohledně restitucí, které začaly z kraje devadesátých let. Za posledních pět let jich dostala bezmála 150, v průměru jde asi o dva podněty na toto téma měsíčně. Na tiskové konferenci to uvedl zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Od července má platit tzv. restituční tečka, ve středu se k ní ale vyjádří Ústavní soud.

Restituce do působnosti ombudsmana spadají jen zčásti, ombudsman se může zabývat řízeními, která vedly pozemkové úřady. "Lidé, kteří se na nás obracejí, buď nesouhlasí s tím, že byl jejich restituční nárok zamítnut, případně se domnívají, že by mohli nějaký nárok po předcích mít. Aby ale mohly být majetkové křivdy napraveny, musel být restituční nárok včas uplatněn a dnes už to není možné," uvedl Křeček.