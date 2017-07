V Česku začíná platit pro řidiče kamionů rozšířené omezení jízd. Vedle nedělí a svátků, kdy mají odpolední jízdy na dálnicích a silnicích I. třídy zakázány po celý rok, nesmí na tyto komunikace ani v pátek večer a v sobotu dopoledne. Omezení skončí 31. srpna. Zákaz platí pro nákladní auta nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem v pátek od 17:00 do 21:00 a v sobotu od 07:00 do 13:00. V neděli a o svátcích nesmí na silnice v době od 13:00 do 22:00. Ačkoli se české silnice o prázdninových víkendech uvolní od nákladní dopravy, musí lidé jedoucí na dovolenou počítat s řadou omezení. Ministerstvo dopravy na červenec a srpen nachystalo množství oprav na dálnicích a silnicích I. třídy.