Do konce letošního roku by měly být vytěženy kaly z z ropných lagun po chemičce Ostramo v Ostravě. Během své úterní návštěvy města to řekl ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec (ANO). Odtěžení kalů má na starosti pražská firma AVE CZ, na jejich likvidaci bude mít další dva roky. O vytěžení a ekologickém odstranění kalů se jedná už mnoho let. Jejich spalování v cementárně nebylo vhodné. Pro jejich likvidaci byla postavena nová linka.