Kalousek nebude v listopadu na sněmu obhajovat funkci šéfa TOP 09

Miroslav Kalousek nebude na listopadovém sněmu obhajovat funkci předsedy TOP 09. Podle informací ČTK to oznámil na jednání předsednictva strany. TOP 09 ve volbách minulý týden získala 5,31 procenta hlasů, do Sněmovny se dostala především díky hlasům z pražských okrsků. Od posledních voleb přišla o 19 mandátů, v dolní komoře bude mít sedm poslanců.

Kalousek TOP 09 spoluzaložil a od listopadu 2009 byl jejím prvním místopředsedou. Šéfem strany se stal na sněmu v listopadu 2015, kdy v čele nahradil Karla Schwarzenberga. V minulosti vedl necelé tři roky také KDU-ČSL. Rezignoval v roce 2006 poté, co nevyšel plán na účast lidovců v menšinové vládě s ČSSD podporované komunisty. V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil. Dlouholetý poslanec Kalousek působil v 90. letech na ministerstvu obrany. Po zkušenostech z funkce předsedy rozpočtového výboru Sněmovny se dvakrát stal ministrem financí. Post zastával od ledna 2007 do května 2009 ve vládě Mirka Topolánka (ODS) i v kabinetu Petra Nečase (ODS) od července 2010 do července 2013.