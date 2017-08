Kabinet po vládních prázdninách projednává minimální mzdu

Hlavním tématem dnešního prvního zasedání kabinetu po vládních prázdninách je rozhodování o tom, o kolik se od ledna v Česku zvýší minimální mzda. Na prvním jednání po bezmála měsíční přestávce se budou ministři zabývat také koncepcí rodinné politiky, návrhem na způsob zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020 nebo strategií zahraniční rozvojové spolupráce Česka do roku 2030.

Ministerstvo práce navrhuje růst minimální mzdy o 1200 korun na 12.200 korun. Proti je resort zemědělství, podle něhož by se nejnižší výdělek měl zvednout o tisícikorunu. Odbory požadují 1500 korun, zaměstnavatelé by přidali 800 korun. Podle Hospodářské komory by současný kabinet před volbami už zvýšení schvalovat neměl. Minimální mzda rostla naposledy letos od ledna, kdy se zvýšila o 1100 korun na 11.000 korun. Kabinet má na programu také diskusi o možném posílení obranné a bezpečnostní dimenze Evropské unie, návrh podpory pro znevýhodněné venkovské oblasti či žádost ministra školství o navýšení kapitoly rozpočtu jeho úřadu o částku 400 milionů korun na speciální vzdělávací potřeby. Poněkolikáté je v plánu i možné poskytnutí bilaterální půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu.