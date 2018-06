Kabinet chce do konce měsíce představit desetiletý plán investic

Vláda do konce června představí plán investic na následujících minimálně deset let. Na akci Institutu pro politiku a společnost to uvedla ministryně financí v demisi Alena Schillerová. Materiál vypracovává ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová. Návrhy na jednotlivé investice podle Schillerové vláda získává při svých krajských cestách.

"Do konce června vytvoříme plán investic a bude minimálně na deset let. Nikdo to nikdy dosud nezmapoval. Kraje mají minimální zadlužení, velké částky na účtech a investují, jen když jim na to přispěje stát. Budeme muset více přemýšlet o míře kofinancování. Ten stát to totiž celé neutáhne do budoucna," uvedla Schillerová. Dodala, že nepodpoří žádné další návrhy na zvýšení podílu obcí a krajů na výnosech ze sdílených daní.