K výzvě studentů na obranu demokracie se připojilo na 45 tisíc lidí

K výzvě studentů na obranu demokracie a ústavních zvyklostí se připojilo přes 45.000 lidí. Členům senátního petičního výboru to řekl hlavní organizátor výzvy Luboš Louženský z DAMU. Senátoři chtějí požadavky výzvy před dalším projednáváním probrat s ústavními experty, s nimiž se chtějí sejít zhruba za dva týdny. Experti by podle předsedy výboru Zdeňka Papouška (KDU-ČSL) měli poskytnout odborný posudek, aby výsledek nebyl "hlasem do prázdna nebo boxováním do tmy". Měli by vyjasnit mimo jiné to, jak dlouho je možné sestavovat vládu, jaká rozhodnutí může činit vláda v demisi a jak dlouho může taková vláda fungovat.

Signatáři výzvy požadují, aby prezident republiky plnil své ústavní povinnosti, nejmenoval premiérem trestně stíhaného člověka a aby vláda v demisi neprováděla zásadní a personální kroky.