03-01-2017 09:38 | Zdeňka Kuchyňová

Happeningem, pamětnickou konferencí i vydáním textu Václava Havla, který on sám považoval za ztracený, si Knihovna Václava Havla připomene 40. výročí zveřejnění textu Charty 77. Výročí vystoupení neformální občanské iniciativy, která kritizovala nedodržování lidských a občanských práv v tehdejším Československu, připadá na pátek 6. ledna. Happening se uskuteční týž den v poledne před vilou ve Střešovické ulici 64 v Praze, kde žil Havlův přítel, překladatel Zdeněk Urbánek, od něhož se právě Charta 77 za velmi dramatických okolností vydala do světa. Atmosféru onoho dne a dní následujících barvitě zachytil Václav Havel ve strojopisné reportáži, o níž se domníval, že byla nenávratně ztracena. Text před několika málo týdny objevil v Urbánkově pozůstalosti jeho vnuk David Dušek a poskytl jej Knihovně Václava Havla k vydání. Jelikož jde pouze o část, první kapitolu, rozhodla se ho knihovna zveřejnit formou faksimile jako neprodejný tisk v nákladu 500 číslovaných exemplářů.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.