Zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády se neshodli na podobě rozpočtu pro příští rok. Znovu bude o rozpočtových plánech tripartita jednat ve druhé polovině září. V souvislosti s rozpočtem na příští rok chtějí odboráři mluvit i o růstu platů ve veřejném sektoru. Termín vyjednávání s odboráři o tomto tématu vláda minulý týden zrušila. Zaměstnavatelé kritizují například malý rozsah plánovaných investic. Sněmovna by měla od kabinetu návrh zákona o rozpočtu dostat do konce září. Jednání o rozpočtu členové tripartity přerušili do 18. září, kdy se bude projednávat nová podoba návrhu po jednání ministerstva financí s jednotlivými resorty, řekl ČTK předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Podle navrhovaného rozpočtu včetně peněz z EU by výdaje měly příští rok činit 1,342 bilionu korun. Příjmy by měly dosáhnout 1,292 bilionu. Deficit by se tedy měl rovnat 50 miliardám korun. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) už dřív řekl, že požadavky resortů překračují schválený schodek o 111 miliard.