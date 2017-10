K dnešnímu dni končí poslanci zvolení před čtyřmi lety

K dnešnímu dni končí volební období Sněmovny vzešlé z voleb před čtyřmi lety. Poslancům, kteří byli tenkrát zvoleni, nebo nastoupili později jako náhradníci z kandidátek, zanikne mandát, pokud se jim ho nepodařilo obhájit. Stálé zasedání nové Sněmovny svolal prezident republiky na 20. listopadu. Ve stejný den by měla začít ustavující schůze povolební dolní komory. Do té doby bude Česko fungovat bez ní. Teprve po skončení první schůze podá demisi dosavadní kabinet ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky. Pracovat ale bude ještě do jmenování nové vlády.