Česká justice v uplynulých letech zrychlila, v některých okresech však problémy s délkou soudních řízení přetrvávají. U okresních soudů loni trvala civilní řízení průměrně 344 dní, trestní pak 196 dní. Výrazně déle čekali na rozsudek lidé na Chomutovsku či Ústecku. Vyplývá to ze statistik, které představilo ministerstvo spravedlnosti. "Justice je s výjimkou zhruba pěti okresů velmi uspokojivě rychlá," konstatoval ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Za zrychlením podle něj stojí dvě příčiny. Jednak to, že se podařilo mimo jiné i změnou advokátního tarifu snížit počet bagatelních soudních sporů o zanedbatelné částky, jednak to, že posily v podobě nově jmenovaných soudců začaly adresně mířit k soudům, které měly největší problémy.