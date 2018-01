Justice musí znovu řešit Bartákovu kauzu, zasáhl Nejvyšší soud

Justice musí znovu otevřít kauzu lékaře Jaroslava Bartáka, jenž dostal za plánování tří vražd a vydírání z vězení další osmiletý nepodmíněný trest. Nejvyšší soud vyhověl dovolání, zjistila ČTK z databáze InfoSoud. Zatím není zřejmé, na jakých důvodech rozhodnutí stojí a v jaké míře musí liberecká pobočka krajského soudu případ znovu řešit.

Barták nejprve dostal 12 let vězení za obtěžování asistentek. Poté mu přibylo osm let v druhé kauze. Tresty se sčítají, celkem si tak lékař měl odpykat 20 let ve vězení. Nynější rozhodnutí Nejvyššího soudu se týká jen kauzy plánování vražd a vydírání.