Jurečka: Zaměříme se s výrobci na změnu složení rumové tresti

Výrobci rumové tresti, která podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) obsahuje některé rizikové látky, by se měli zaměřit na jejich nahrazení bezpečnějšími při zachování tradičního aroma i chuti. Novinářům to po svém jednání v Evropské komisi řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že o věci hodlá jeho úřad s výrobci diskutovat. "Je potřeba se podívat, zda v tom množství jsou (ony látky) opravdu nebezpečné pro člověka. Ale spíše bych po dnešním jednání viděl cestu v zaměření se na to, jestli ty látky nemůžeme nahradit bezpečnějšími a lepšími," poznamenal Jurečka. Podle Evropské komise se o věci nyní dál jedná na expertní úrovni a rozhodnutí je otevřené až do dubna, kdy desetiletá lhůta vyprší.