Jurečka: U obchodníků zůstává až polovina prodejní ceny másla

Na vyšších cenách másla mají podle ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) značný podíl obchodníci, u kterých nyní končí až polovina jeho prodejní ceny. K výraznému růstu cen másla přispěl i vývoj na světovém trhu, kde roste poptávka a zároveň je omezená nabídka, řekl ČTK Jurečka při zahájení podzimní etapy výstavy Flora Olomouc. Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) tvrdí, že obchodníci u másla vysoké marže nemají a za jeho zdražení nemůžou.

S prudkým růstem cen másla se nyní potýkají spotřebitelé nejen v České republice, ale i v sousedních zemích. Ke zdražování přispívá rostoucí globální spotřeba - například v Německu je podle tamního Sdružení mléčného průmyslu nyní cena másla na nejvyšší úrovni za nejméně 50 let. V Polsku se dá máslo i nadále kupovat ve slevových akcích a někdy i za ceny, které jsou jen o málo vyšší, než kde byly před zdražením. Rostoucí cena másla ale v Německu nevyvolala tak velkou veřejnou debatu jako v České republice. Například ministr zemědělství Christian Schmidt dokonce růst cen přivítal, protože by mohl přinést více peněz zemědělcům. Na pultech slovenských obchodů ceny másla začaly výrazněji stoupat letos v květnu a do srpna se meziročně zvýšily o 53 procent, vyplývá z nejnovější analýzy agentury Nielsen. V Rakousku stoupla cena másla od poloviny loňského roku až o 80 procent.