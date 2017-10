Jurečka: Olomoucký kraj by neměl platit Zemanovu návštěvu

Ministr zemědělství a krajský zastupitel Marian Jurečka (KDU-ČSL) požádal olomouckého hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO), aby krajský úřad ze svého rozpočtu už neplatil plánovanou listopadovou návštěvu prezidenta Miloše Zemana v regionu. Hejtmanství za každou ze čtyř dosavadních návštěv prezidenta zaplatilo vždy několik set tisíc korun. Zeman nedávno zrušil plánovanou cestu do Zlínského kraje poté, co hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) jeho kanceláři oznámil, že delegaci zaplatí jen oběd či večeři do 30.000 korun. Zeman místo toho zamíří do Olomouckého kraje. Prezident Zeman od nástupu do funkce v roce 2013 objíždí pravidelně všechny kraje. Do Olomouckého kraje už zavítal čtyřikrát. První tři návštěvy stály Olomoucký kraj dohromady více než 1,1 milionu korun. Hlavní položku tvořily náklady na občerstvení. Také ubytování doprovodu prezidenta a jeho manželky bylo zaplaceno z rozpočtu kraje.