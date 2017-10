Jurečka: EU může dvojí kvalitu potravin vyřešit do roku a půl

Evropskou legislativu, která by řešila dvojí kvalitu potravin, by bylo možné přijmout do roku a půl. Novinářům to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nyní platné normy, které Evropská komise doporučila využívat, podle něj nejsou dostatečně účinné, protože se musí spoléhat na ochotu ke spolupráci jednotlivých členských států unie. Jurečka uvedl, že poslal předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeu Junckerovi a dalším eurokomisařům dopis, v němž žádá o řešení situace. "Dnes nemáte žádný legislativní nástroj, jakým způsobem jasně říct, že s námi ten dozorový orgán v jiném členském státě musí spolupracovat," řekl Jurečka. Podle něj sice mnozí výrobci mění složení svých výrobků, protože se bojí negativní reklamy. Zakotvení jednotného standardu kvality potravin na vnitřním trhu EU do evropského právaby ale situaci vyřešilo jednou provždy.