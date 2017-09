Jurečka chce, aby biopotraviny nabízely i školy a nemocnice

Počet výrobců biopotravin letos do konce srpna vzrostl o šest procent na 645 výrobců. Ekologických zemědělců přibylo 141 na současných 4412. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na tiskové konferenci řekl, že požádal všechny hejtmany, aby zvážili podporu zařazování biopotravin a regionálních potravin na jídelníčky kraji zřizovaných škol a školek. Oslovil i ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny se žádostí, aby využívaly biostravu v nemocnicích. Biopotraviny nejsou podle Jurečky paušálně dražší než konvenční jídlo. Lidé podle ministra nakupují automobily nebo oblečení podle kvality, stejně tak by měli postupovat při výběru potravin. Spotřeba biopotravin v ČR předloni vzrostla o 11,4 procenta, lidé za ně utratili 2,25 miliardy korun. Průměrně tak šlo o 213 korun na osobu, což byla nejvyšší hodnota od roku 2007. Podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin tak vzrostl na 0,87 procenta, o rok dříve to bylo 0,72 procenta.