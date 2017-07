Ministerstvo zemědělství chce zrychlit přijímání pracovníků z Ukrajiny do českých zemědělských a potravinářských provozů. Mělo by jít až o 1500 lidí ročně, návrh ministerstva v pondělí posoudí vláda. Cizinci budou moci práci vykonávat do půl do jednoho roku, píše se v materiálu, který má ČTK k dispozici.