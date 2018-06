Jubilejní Tanec Praha oslaví při zahájení Jiřího Kyliána

Choreografií světově známého českého tvůrce Jiřího Kyliána začne dnes v pražském Divadle Ponec 30. ročník festivalu Tanec Praha. Přestože přehlídka vzniklá ještě v době minulého režimu za tři dekády přivezla do Česka mnohé špičky současného tance, Kylián, který stál u jejího zrodu, na ní nikdy nevystupoval. Festival potrvá do 25. června v hlavním městě, zavítá i do dvou desítek míst v regionech a přiveze současný tanec z několika kontinentů. Pořadatelé říkají, že Jiří Kylián znamená pro tanec ve světě totéž co Miloš Forman pro film. K dalšímu ocenění jeho práce se minulý týden přidalo členství ve Francouzské akademii. Dlouholetý umělecký ředitel Nizozemského tanečního divadla mimo jiné publiku i tanečníkům ukázal, že s aktivním tanečním uměním není nutné končit ve 30 nebo 40 letech, ale že lze tančit i později. Kromě hlavního souboru měl totiž v Haagu skupinu NDT2 pro mladé talenty a NDT3 pro zralé osobnosti. Podtitulem letošního festivalu Tance Praha je Na věku nikdy nezáleželo méně.