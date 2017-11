Do frontového zákopu i polního lazaretu zavede výstava První světová válka - léta zkázy a bolesti, která dnes začala v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Zahrnuje přes tisíc exponátů, chce přiblížit hrůzy války. ČTK to řekl garant výstavy Jiří Petráš.

Kolekce zabrala celé druhé podlaží. Výstava, jež začala symbolicky přesně 99 let poté, co ve Francii podepsali spojenci a Německo příměří, potrvá do 11. listopadu 2018.