Papírový betlém v Jihočeském muzeu s 1614 figurkami byl tuto středu zapsán do České knihy rekordů. Od 30. listopadu ho stavělo 1382 tvůrců a návštěvníků muzea. Tento největší český papírový betlém je na ploše 5,5 metru čtverečních. Jihočeši tak překonali 11 let starý rekord z Třešti na Vysočině, kde měl betlém 269 figur od 245 autorů. Jako součást vánoční výstavy v muzeu zůstane do 7. ledna.