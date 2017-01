03-01-2017 12:42 | Zdeňka Kuchyňová

Branami jihlavské zoologické zahrady prošlo za uplynulý rok rekordních 334.543 lidí. Prodáno bylo o 17 procent více vstupenek než v doposud nejlepším roce 2014. Poprvé za téměř šest desetiletí existence zoo byla překonána hranice 300.000 návštěvníků. Výrazný nárůst zájmu způsobily nové druhy zvířat, nové expozice a zkvalitnění služeb v zoo, pomohlo také příznivé počasí, sdělil dnes ČTK mluvčí zoo Martin Maláč. Jihlavská zoologická zahrada bude v letošním roce slavit 60 let. Z původního zookoutku založeného v lesoparku Heulos v roce 1957 se postupně stal nejvyhledávanější výletní cíl v kraji Vysočina. Zahradu spravuje město Jihlava, které do ní v minulých letech s podporou evropských fondů investovalo 130 milionů korun.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.